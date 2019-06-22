22.06.2019 09:30
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Çamlıktepeli gençlerin Türk bayrağına saygısı duygulandırdı

Çamlıktepeli gençlerin Türk bayrağına saygısı duygulandırdı

Trabzon'un Araklı ilçesinin Çamlıktepe mahallesinde 7 kişinin ölümü, 3 kişinin de kaybolması ile sonuçlanan selin ardından sel sularının içindeki çamurlu Türk bayrağını gören çocuklar onu suda yıkayıp temizleyip böyle dalgalandırdı.

Trabzon 'un Araklı ilçesinin Çamlıktepe mahallesinde 7 kişinin ölümü, 3 kişinin de kaybolması ile sonuçlanan selin ardından sel sularının içindeki çamurlu Türk bayrağını gören çocuklar onu suda yıkayıp temizleyip böyle dalgalandırdı. O anlar cep telefonu kamerası görüntülendi. Trabzon ne şartta olursa olsun milli ve manevi değerleri her şeyin üstünde tutmaya çalışanların şehri. Bunun en güzel örneği 4 gün önce 7 kişinin ölümü, 3 kişinin kaybolması ile sonuçlanan selin vurduğu Araklı ilçesinin Çamlıktepe mahallesinde yaşandı. Yakınlarını selde kurban veren Hasan Cevahir ve arkadaşları selde en büyük zararı gören okullarının hemen bahçesinde buldukları Türk bayrağını çamur içerisinden çıkarıp, sel sularında temizleyip dalgalandırdılar. Ardından da selin getirdiği taşların arasına okulun bahçesine o Türk bayrağını diktiler.
(İHA)
Kaynak: İHA
Trabzon , Araklı , Güncel

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