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Çamlıyayla'da 20 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yatılı okulda bulunan 20 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

20.02.2020 23:29 | Son Güncelleme: 20.02.2020 23:37Çamlıyayla'da 20 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
'in ilçesinde yatılı okulda bulunan 20 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde bulunan Darıpınarı Şehit Oğuzhan Sezer Yatılı Bölge Ortaokulu'nda meydana geldi. Akşam yemeğinde nohut yahni, pilav ve yoğurt çıktı. 66 yatılı öğrencinin bulunduğu okulda 20 öğrenci ishal ve kusma belirtileri görülmesi üzerine Çamlıyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dahiliye servisinde tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Çamlıyayla Kaymakamı Resul Yıldırım da geldiği hastanede öğrencilerle tek tek ilgilendi. Öğrencilerin gıda zehirlenmesinde mi başka bir şeyden zehirlendiği araştırılıyor. - MERSİN

Çamlıyayla, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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