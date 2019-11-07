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Çamlıyayla'da heyelandan zarar gören yollar onarıldı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geçen yılki aşırı yağışlarda heyelandan zarar gören Çamlıyayla yollarında kapsamlı bir onarım gerçekleştirdi.

07.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:25 Çamlıyayla'da heyelandan zarar gören yollar onarıldı
MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geçen yılki aşırı yağışlarda heyelandan zarar gören Çamlıyayla yollarında kapsamlı bir onarım gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, geçtiğimiz yıl aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelanlar sonucu yollarında göçükler ve toprak kaymaları oluşan Çamlıyayla ilçesinde, kapsamlı bir onarım çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında, Cumayakası Mahallesi eski lise yolu, Sebil Caddesi Cerelik mıntıkası, Ergene Yolu ve Körmenlik ile Karain arasındaki yolda, zarar gören noktalar onarılarak trafiğe açıldı.

Söz konusu noktalarda ekipler, öncelikle sorunlu bölgede hafriyat çalışması gerçekleştirdi. Ardından yol altına büz borular yerleştirilerek, suyun akış yönü sağlandı. Daha sonra zemin dev kayalarla sağlamlaştırılırken, üzeri dolgu ve stabilize malzemeyle kaplanıp sıkılaştırılarak, asfalt dökülmesine hazır hale getirildi. Çalışmalarda, en sorunlu yerler olan Ergene yolu ve Körmenlik-Karain arasındaki yolda ekipler, zorlu doğa şartlarına rağmen özveriyle çalışarak, trafiğin düzgün şekilde ilerlemesini sağladı. Körmenlik'teki çalışma ise Çamlıyayla merkeze 16 kilometre uzaklıktaki bir noktada gerçekleştirildi.

Cumayakası Mahallesi Muhtarı Ahmet Yılmaz, geçen yılki aşırı yağış ve ardından oluşan heyelan nedeniyle bazı evlerin yıkıldığını hatırlatarak, "Yapılan çalışmalar küçümsenecek çalışmalar değil. Yollarımız geçtiğimiz yıl düşen aşırı yağışlar nedeniyle zarar görmüştü. Büyükşehir ekipleri, ağır iş makinaları aracılığıyla yollarımızı yaptı. Bu çalışmada emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e ve belediye ekiplerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Vahap Başkanımızın, kırsalda yer alan ve yayla turizmi açısından eşsiz güzellikleri bağrında bulunduran Çamlıyayla'ya daha güzel hizmetler kazandıracağına gönülden inanıyorum" dedi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla, Ergene, Güncel

Kaynak: İHA

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