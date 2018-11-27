Çamlıyayla'da Vatandaşlara Zeytin Fidanı Dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi
tarafından tarımsal destek projeleri kapsamında Çamlıyayla
ilçesinde çiftçilere zeytin fidanı dağıtıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz
'ın "4 yılda 1 milyon fidan" hedefine ulaşan ekipler, kentte tarımsal desteğe devam ediyor.
Çok sayıda ceviz, zeytin, badem, avokado, nergis, lavanta fidelerini üreticiyle buluşturan büyükşehir belediyesi, en son Çamlıyayla ilçesinde 2 bin 910 zeytin fidanı dağıttı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Çamlıyayla Sebil Mahallesi Muhtarı Emin Bozkurt, Çamlıyayla ilçesinde belediyenin çok sayıda fidan dağıttığını ve geçen yıl bu fidanların meyvesini gördüklerini söyledi.
Burhanettin Kocamaz,Mersin Büyükşehir Belediyesi,Çamlıyayla