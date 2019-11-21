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Çamlıyayla'daki çeşmeler bakımdan geçirildi

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Çamlıyayla Şube Şefliği tarafından bakımsız ve atıl vaziyette bulunan, tarihi özelliklere sahip çeşmeler bakımdan geçirildi.

21.11.2019 09:51 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:56Çamlıyayla'daki çeşmeler bakımdan geçirildi
Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus- Şube Müdürlüğü Çamlıyayla Şube Şefliği tarafından bakımsız ve atıl vaziyette bulunan, tarihi özelliklere sahip çeşmeler bakımdan geçirildi. Yeniden akar duruma getirilen çeşmelerin tahliye sistemleri onarılıp, çevresinde de kapsamlı bakım gerçekleştirildi.

Çamlıyayla ilçesinin Boztepe-Böğrüeğri-Pirömerli mahallelerini birbirine bağlayan ve yoğun olarak kullanılan grup yolu üzerindeki Attıran çeşmesi ile tarihi özelliği bulunan Hatunabla çeşmesinin öncelikle sağlıklı şekilde çalışması için MESKİ ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, "Attıran" olarak adlandırılan çeşmenin öncelikle depo bölümünde oluşan kaçağı giderdi. Musluk bölümünü yenileyen MESKİ ekipleri, gider sularının çamur oluşturmaması için tahliye sistemini ıslah etti, ardından çeşmenin tamamını boyayıp, hijyenik hale getirdi.

Çalışmalar kapsamında tarihi özelliği bulunan ve kesme taşlardan oluşan Hatunabla çeşmesinin de duvarına yazılan yazılar silindi, musluk bölümleri yenilendi, su tahliye ve çevre temizliği işlemleri gerçekleştirildi.

Vatandaşlar, özellikle yaz aylarında yoğun şekilde kullanılan grup yolu üzerindeki her iki çeşmenin işler hale getirilmesinden ve kapsamlı bakım yapılıp, eksiklerinin giderilmesinden dolayı oldukça memnun kaldı. Çevre sakinlerinden Müjdat Pırlak, eski halleriyle oldukça çirkin görüntü arz eden her iki çeşmede çalışma yapılmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ve MESKİ ekiplerine teşekkürlerini iletti. - MERSİN

Çamlıyayla, Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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