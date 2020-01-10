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Çamlıyayla yıkılan direkler nedeniyle elektriksiz kaldı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen yoğun kar yağışından dolayı, 250 elektrik direği devrilirken ilçede ve bağlı birçok köyde elektrik kesintileri yaşandı.

10.01.2020 18:43 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:21Çamlıyayla yıkılan direkler nedeniyle elektriksiz kaldı
'in ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen yoğun kar yağışından dolayı, 250 elektrik direği devrilirken ilçede ve bağlı birçok köyde elektrik kesintileri yaşandı.

Çamlıyayla'da özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi geçerken yaşanılan yoğun kar yağışından dolayı, ilçeye bağlı Sarıkavak, Belçınar, Fakılar Mahallelerinde ve ilçe genelinde çok sayıda elektrik direklerinin yıkılması sonucu elektriklerin kesildiği öğrenildi. Meydana gelen kesintilerle ilgili TEDAŞ görevlileri zarar gören direklerin onarılarak tekrar enerji nakil hatlarını yenileme çalışmalarına başladığı öğrenilirken şuan ilçe merkezine elektrik verildiği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla Çamlıyayla genelinde yaklaşık 250 elektrik direğimiz yıkıldı. EnerjiSa görevlileri mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam ediyor. Çamlıyayla merkeze enerji verildi. Enerjisa yetkililerine teşekkür ediyorum. Civar semt ve mahallelerde 4 gündür elektrik yok. İnşallah kısa sürede enerji verileceğini değerlendiriyoruz." dedi. - MERSİN

Çamlıyayla, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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