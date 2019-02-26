Çamlıyurt Yeni İçme Suyu Deposuna Kavuştu

40 yıl önce yapılmış ve su kaçıran eski deponun yerine yapılan yeni depodan mahalleye su verilmeye başlandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan mahallelere sıfırdan içme suyu deposu da kazandırıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Saruhanlı'nın Çamlıyurt Mahallesi'ne 100 tonluk yeni bir içme suyu deposu inşa edildi. 40 yıl önce yapılmış ve zamanla oluşan çatlaklar nedeniyle su kaçağı yaşanan eski depo devre dışı bırakıldı. Mahalleye yeni inşa edilen depodan su verilmeye başlandı. Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Aybars Özbilgin ve MASKİ İlçe Şefi Ahmet Yılmaz da faaliyete alınan depodaki çalışmaları yakından takip etti.

"Cengiz Başkan hedefi yine 12'den vurdu"

Mahalle Muhtarı İbrahim Bakırlı, "Çalışmalardan çok memnunuz. Başkanımız öyle bir zamanlama da bulundu ki hedefi yine 12'den vurdu. Bu depo yapılmasaydı eski depodan yüzde 80 seviyelerine varan kaçak olurdu. Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun. Kendisine bir değil binlerce kez teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler