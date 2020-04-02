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Cammu Keşmir'de 2 sivil evlerinde vurularak öldürüldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde 2 sivilin evlerinde vurularak öldürüldüğü bildirildi.

02.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:02
Cammu Keşmir'de 2 sivil evlerinde vurularak öldürüldü
Hindistan 'ın Cammu Keşmir bölgesinde 2 sivilin evlerinde vurularak öldürüldüğü bildirildi.
Emniyet yetkilileri, Kulgam bölgesinde kim oldukları bilinmeyen saldırganların, kurbanların evlerine girerek defalarca ateş ettiğini belirtti.
Yetkililer, saldırıda 2 sivilin hayatını kaybettiğini ifade ederken 21 Mart'tan bu yana aynı bölgede benzer şekilde hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı.
Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması
Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.
Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.
İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Kaynak: AA

Etiketler: Hindistan, 21 Mart, Güncel
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