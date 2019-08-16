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Cammu Keşmir'de çatışma: 1 Pakistanlı asker öldü

Pakistan ordusu, Hint askerlerinin Cammu Keşmir bölgesinde 1 Pakistan askerini öldürdüğünü duyurdu.

16.08.2019 11:07 Cammu Keşmir'de çatışma: 1 Pakistanlı asker öldü
Pakistan ordusu, Hint askerlerinin Cammu Keşmir bölgesinde 1 Pakistan askerini öldürdüğünü duyurdu.

Pakistan ile Hindistan arasındaki gerginlik artıyor. Bugün Hint askerlerinin Cammu Keşmir bölgesinde ateş açmaları sonucu 1 Pakistanlı asker öldü.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asif Ghafoor yaptığı açıklamada, "Hint askerleri, Görevi başındayken ateş açarak bir Pakistan askeri öldürdü" dedi.

Dün Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan çatışmada 3 Pakistanlı, 5 de Hindistanlı asker hayatını kaybetmişti. Hindistan konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı. - İSLAMABAD

Hindistan, Pakistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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