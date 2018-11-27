Cammu Keşmir'de Çatışma

27 Kasım 2018 Salı 12:45



27 Kasım 2018 Salı 12:45

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan iki çatışmada 3 direnişçi ile 1 asker hayatını kaybetti.Hindustan Times'ın haberine göre, adı açıklanmayan bir yetkili, alınan ihbar üzerine emniyet güçlerinin, Kulgam kasabasının Redwani bölgesinde başlattığı operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 askerin ve 2 direnişçinin öldüğünü belirtti.Polis, Pulwama kasabasının Hafoo köyünde operasyon başlatan güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan diğer bir çatışmada da 1 direnişçinin öldüğünü aktardı.Çatışmalar sırasında 2 askerin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.15 Kasım'dan bu yana Keşmir'de 19'u direnişçi, 7'si sivil 3'ü güvenlik personeli olmak üzere en az 29 kişinin öldüğü kaydedildi.Keşmir sorunuİngiltere, 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.