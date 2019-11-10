Haberler » Güncel » Cammu Keşmir'de çatışma - Haber

Cammu Keşmir'de çatışma

Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada bir direnişçi öldü.

10.11.2019 20:16 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:16Cammu Keşmir'de çatışma
'ın Cammu Keşmir eyaletinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada bir direnişçi öldü.
Hint ajansı Press Trust of India'daki (PTI) habere göre, eyaletin Bandipora bölgesinde güvenlik görevlileriyle direnişçiler arasında çatışma çıktı.
Yetkililer, çıkan çatışmada bir direnişçinin hayatını kaybettiğini belirtirken, operasyonun devam ettiği bilgisini paylaştı.
Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması
Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü. Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.
Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.
İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Hindistan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:18 Bursa'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
21:17 Freni tutmayan otomobil devrildi: 6 yaralı
21:17 Binlerce kişi Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüdü
21:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 11 Kasım'da 81 ilimizde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız
21:16 Denizli'de babasının kullandığı traktörün altında kalan bebek öldü
20:11 Dev anlaşmayı Fuat Oktay duyurdu: Türkiye ile Kazakistan arasında 1,4 milyar dolarlık sözleşmeler imzalandı
19:37 İzmir ve Antalya'da peş peşe korkutan depremler
18:15 Düğün alanında 2 kişiyi yaralayıp 1 kişiyi öldüren zanlılar ifade verdi: Kız alıp verme meselesinden sorun başladı
18:04 Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu
18:04 Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: Savcının kızı hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 21:18:58