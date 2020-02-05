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Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti.

05.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:20Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü
'ın Cammu Keşmir bölgesinde, güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti.
Hint basınındaki haberlere göre, Srinagar'a yakın Shalteng bölgesinde motosikletli 3 kişi ile devriye gezen güvenlik kuvvetleri arasında çatışma çıktı.
Yetkililer, çıkan çatışmada iki direnişçi ve bir güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, bir direnişçinin yakalandığını bildirdi.
Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması
'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den itibaren Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu. Ancak Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı ve eyaleti ikiye böldü. Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrıldı.
Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmıştı. Sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş ve bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere, Hindistan, Güncel

Kaynak: AA

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