Cammu Keşmir'de Çatışmalar

Hindistan
'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçlerinin bir köye düzenlediği operasyonda 3 direnişçi öldürülürken ardından çıkan olaylarda 7 sivil hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçlerinin bir köye düzenledikleri operasyonda bağımsızlık yanlısı 3 direnişçi öldü. Polislere karşılık veren direnişçilerle polis arasında çıkan çatışmaların ardından bölgede Hindistan yönetimi karşıtı gösteriler düzenlendi. Çatışma, çevrede protestolara yol açarken polis, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale etmesi sonucu 7 sivil hayatını kaybederken 20'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı. Görgü tanıkları güvenlik güçlerinin kalabalığın üzerine ateş açtığını aktardı. - KEŞMİR
Hindistan
15 Aralık 2018 Cumartesi 19:51