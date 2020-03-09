Cammu Keşmir'de cephanelikte patlama: 2 ölü, 2 yaralı
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinin güneyinde cephanelikte meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
09.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:32
Hindistan 'ın Cammu Keşmir bölgesinin güneyinde cephanelikte meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, Keşmir'in Khundroo bölgesinde bir cephanelikte bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Polis yetkilileri, patlamada 2 işçinin yaşamını yitirdiğini, 2 işçinin de yaralandığını bildirdi.
Patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, Keşmir'in Khundroo bölgesinde bir cephanelikte bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Polis yetkilileri, patlamada 2 işçinin yaşamını yitirdiğini, 2 işçinin de yaralandığını bildirdi.
Patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Cammu Keşmir'de cephanelikte patlama: 2 ölü, 2 yaralı
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