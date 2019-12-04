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Cammu Keşmir'de çığ altında kalan 4 asker öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde iki farklı yerde meydana gelen çığın altında kalan dört asker yaşamını yitirdi.

04.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:00Cammu Keşmir'de çığ altında kalan 4 asker öldü
'ın Cammu Keşmir bölgesinde iki farklı yerde meydana gelen çığın altında kalan dört asker yaşamını yitirdi.
Hint basınındaki haberlere göre, Kupvara'da dört, Bandipore'de iki asker çığ altında kaldı.
Arama kurtarma ekiplerinin ivedilikle bölgeye gönderildiğini ifade eden yetkililer, tüm çabalara rağmen Kupvara'da çığ altında kalan dört askerden üçünün yaşamını yitirdiğini, Bandipore'de de bir askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Yetkililer, yaralı askerlerin tedavi altına alındığını kaydetti.

Hindistan, Güncel

Kaynak: AA

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