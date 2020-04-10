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Cammu Keşmir'de doktorlar yeteri kadar Kovid-19 testi yapılmaması nedeniyle endişeli

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde doktorlar, yeterli sayıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmaması nedeniyle endişe duyuyor.

10.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:02
Cammu Keşmir'de doktorlar yeteri kadar Kovid-19 testi yapılmaması nedeniyle endişeli
Hindistan 'ın Cammu Keşmir bölgesinde doktorlar, yeterli sayıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmaması nedeniyle endişe duyuyor.
Keşmir Doktorlar Derneği Başkanı Dr. Suhail Naik, AA muhabirine verdiği demeçte, Kovid-19'un yayılıma hızının arttığına dair ciddi göstergelerin olduğunu belirtti.
Naik, çok sayıda belirti göstermeyen vaka olduğunu vurgulayarak bölgede olası bir felaketin önüne geçebilmek için daha fazla koronavirüs testi yapılması gerektiğini kaydetti.
Hükümet ve özel sağlık kurumlarının Hindistan'ın çeşitli bölgelerinde Kovid-19'la mücadelede iş birliği yaptığına dikkati çeken Naik, bunun Cammu Keşmir'de uygulanmadığını söyledi.
Naik, günlük test sayısının yeterli olmadığını dile getirerek "Daha fazla laboratuvara, test kitine ve koronavirüsle mücadele teçhizatına ihtiyacımız var. İnsan hayatını kurtaracak olan şeyler testlerdir." ifadelerini kullandı.
Cammu Keşmir'de şimdiye kadar sadece seyahat geçmişi bulunan kişilere test yapılırken, uzmanlar Kovid-19'un yakın zamanda seyahat etmemiş kişiler arasında da yayılmaya başladığı uyarısında bulunuyor.
Yaklaşık 8 milyon nüfuslu Cammu Keşmir'de resmi rakamlara göre 60 bin kişi karantina altında tutulurken, şu ana kadar sadece 2 bin 100 Kovid-19 testi yapıldı.
Bölgede 184 kişide koronavirüs görülürken, salgına bağlı 4 ölüm yaşandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Hindistan, Güncel
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