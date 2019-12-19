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Cammu Keşmir'de gazeteciler polis şiddetini protesto etti

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bir grup gazeteci, polisin, iki meslektaşlarına yönelik sert muamelesini protesto etti.

19.12.2019 01:34 | Son Güncelleme: 19.12.2019 01:34Cammu Keşmir'de gazeteciler polis şiddetini protesto etti
'ın Cammu Keşmir bölgesinde bir grup gazeteci, polisin, iki meslektaşlarına yönelik sert muamelesini protesto etti.
Hindistan hükümetinin, 5 Ağustos'ta özel statüsü kaldırılan ve iki birlik toprağına bölünen Cammu Keşmir'de aylardır uyguladığı çeşitli kısıtlamalar devam ederken, polisin, Srinagar'da öğrencilerin bir protestosunu takip eden muhabirler Azaan Javaid ve Anees Zargar'ı tartaklaması gazeteciler tarafından protesto edildi.
Meslektaşlarının polis tarafından uğradığı kötü muameleye tepki gösteren gazeteciler, bölgede internet erişimi sağlayabildikleri tek alanı barındıran hükümete ait Bilgi Departmanı'nın girişinde toplandı.
Emniyet yetkilisi Haseeb Mughal, emniyetin, olaya ilişkin 10 gün içinde soruşturma başlatacağını ifade etti.
Basın Kulübü heyetinden yapılan açıklamada ise "çalışan gazetecilere yönelik bu tür davranışlara müsamaha edilmeyeceği" vurgulandı.
Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması
Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.
Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.
Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, halka sokağa çıkma yasağı ile internet, telefon ve ulaşımda yasaklar getirilmiş, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.
İnternete getirilen kısıtlama medya faaliyetlerini de etkilemiş ve Srinagar'dan yayın yapan çoğu gazete, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos'tan sonra baskılarını güncelleyememişti.
Yerel gazeteciler için başkent Srinagar'da Bigi Departmanı bünyesinde kurulan medya iletişim merkezinde vardiyalı çalışabilen gazetecilere internete girmeleri için kısıtlı süreler tanınıyor.
İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Hindistan, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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