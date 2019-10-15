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Cammu Keşmir'de gösteri yapan kadınlar gözaltına alındı

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hindistan yönetimine karşı düzenlenen gösteride 13 kadın gözaltına alındı.

15.10.2019 16:42Cammu Keşmir'de gösteri yapan kadınlar gözaltına alındı
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hindistan yönetimine karşı düzenlenen gösteride 13 kadın gözaltına alındı.
Polis, Srinagar'da Hindistan hükümetinin bölgenin özel statüsünü kaldırmasını ve insan hakları ihlallerini protesto eden grupta bulunan 13 kadın göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.
"Keşmir'in Kadınları" pankartı açan grupta, eyaletin şu anda tutuklu bulunan eski başbakanlarından Faruk Abdullah'ın kızı Safiye Abdullah'ın da yer aldığı belirtildi.
Göstericilerin "Temel Haklara Saygı" ve "Neden Cammu Keşmir'in statüsü düşürüldü?" yazılı pankartlar taşıdıkları da görüldü.
Protestocular tarafından yayımlanan ortak bildiride, "ihanete uğradıkları, aşağılandıkları ve şiddete maruz kaldıkları" ifade edilirken, gözaltında bulunan binlerce kişinin salıverilmesi ve insan hakları konusunda iyileştirme yapılması çağrısında bulunuldu.
Polis, kadınların "huzuru bozma suçlamasıyla" gözaltına alındıklarını bildirdi.
Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması
Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı.
Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.
İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Hindistan, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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