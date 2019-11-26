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Cammu Keşmir'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada 2 direnişçi öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada Hizbul Mücahidin örgütüne bağlı olduğu belirtilen 2 direnişçi öldü.

26.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:40Cammu Keşmir'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada 2 direnişçi öldü
'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada Hizbul Mücahidin örgütüne bağlı olduğu belirtilen 2 direnişçi öldü.
Hint yerel basınındaki haberlere göre, eyaletin Pulwama bölgesinde bir köyü kordon altına alan güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma çıktı.
Çatışmada 2 direnişçi öldü.
Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması
Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.
Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh, "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.
Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.
İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Hindistan, Güncel

Kaynak: AA

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