02.07.2019 19:07
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Cammu Keşmir"de Hinduların Amarnath ziyaretleri başladı

Cammu Keşmir"de Hinduların Amarnath ziyaretleri başladı

Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir'de, her yıl on binlerce Hindu'nun Himalayalar'daki Amarnath Mağarası'na yaptığı geleneksel ziyaret, yoğun güvenlik önlemleri altında başladı.

Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir'de, her yıl on binlerce Hindu'nun Himalayalar'daki Amarnath Mağarası'na yaptığı geleneksel ziyaret, yoğun güvenlik önlemleri altında başladı.
Hindu hacılar, Himalayalar'da 4100 rakımdaki mağaraya ulaşmak için güneydeki Pahalgam ve kuzeydeki Baltal kentlerinden yola çıktı.
Hint hükümeti, yolculuk boyunca uzun orman yollarında ve dağ patikalarında güvenliği sağlayabilmek için 40 bin polis görevlendirdi. 45 gün sürecek ziyaret boyunca yaklaşık 200 bin Hindu'nun mağarayı ziyaret etmesi bekleniyor.
Amarnath Mağası'nda Hindular için kutsal sayılan Tanrı Şiva'nın reenkarnasyonu olduğuna inanılan bir dikit bulunuyor.
Kaynak: AA
Hindistan, Güncel

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