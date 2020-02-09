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Cammu Keşmir'de Hint ordusunun açtığı ateşte bir sivil öldü

Cammu Keşmir'in Pakistan ve Hindistan'ın kontrolündeki bölgelerini ayıran Kontrol Hattı'nda, Hint ordusunun havan atışları ve yaylım ateşi sonucu bir sivil öldü, 5 sivil yaralandı.

09.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:30Cammu Keşmir'de Hint ordusunun açtığı ateşte bir sivil öldü
Cammu Keşmir'in ve 'ın kontrolündeki bölgelerini ayıran Kontrol Hattı'nda, Hint ordusunun havan atışları ve yaylım ateşi sonucu bir sivil öldü, 5 sivil yaralandı.
Azad Keşmir polis yetkilisi Çanduri Zülkarneyn, Hint ordusunun dün akşam saatlerinde Kontrol Hattı'nın Çirikot bölgesindeki Cafer Kakuta köyü ve çevresine havanla ve hafif silahlarla saldırı düzenlediğini bildirdi.
Zülkarneyn, olayda havan mermisinin isabet ettiği evde bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığını belirtti.
Pakistan ordusu, yaptığı açıklamada, Hint ordusunun bu eylemiyle 2003'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini vurguladı.
Açıklamada "Pakistan askerlerinin tacize etkin şekilde karşılık verdiği" ifade edildi.
Pakistan ve Hindistan, İngiltere'nin sömürge yönetiminden bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana Keşmir konusunda anlaşmazlık yaşıyor.
Daha önce bölge için iki kere savaşa giren taraflar, Pakistan'ın geçen yıl 27 Şubat'ta hava sahasını ihlal eden bir Hint savaş uçağını düşürmesiyle savaşın eşiğine gelmişti.
Hindistan'da iktidardaki Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisinin (BJP) geçen yıl 5 Ağustos'ta yaptığı anayasa değişikliği ile Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması bölgede gerginliğin tırmanmasına yol açmıştı.

Hindistan, Pakistan, Güncel

Kaynak: AA

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