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Cammu Keşmir'de koronavirüsten ilk ölüm

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

26.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:10
Cammu Keşmir'de koronavirüsten ilk ölüm
Hindistan 'ın Cammu Keşmir bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yetkililer, Cammu Keşmir'de 65 yaşındaki bir kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, bunun bölgede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm olduğunu söyledi.
Cammu Keşmir Hükümet Sözcüsü Rohit Kansal, Twitter 'dan yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden kişinin temasta bulunduğu 4 kişinin testinin de pozitif çıktığını belirtti.
Yetkililer, bölgede Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 11'e yükseldiğini, en az 3 bin kişinin de gözlem altında olduğunu kaydetti.
Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre, ülke genelinde Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 470 olarak açıklanmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Hindistan, Twitter, Güncel

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