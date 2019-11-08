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Cammu Keşmir'de yoğun kar nedeniyle 6 kişi öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinin farklı bölgelerinde, yoğun kar yağışı sebebiyle yaşanan afet ve kazalarda, aralarında iki ordu mensubunun bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

08.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:30 Cammu Keşmir'de yoğun kar nedeniyle 6 kişi öldü
'ın Cammu Keşmir eyaletinin farklı bölgelerinde, yoğun kar yağışı sebebiyle yaşanan afet ve kazalarda, aralarında iki ordu mensubunun bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti.
Hint basınındaki haberlere göre, Kupvara bölgesinde kar yağışı ve görüş mesafesinin azalması sebebiyle uçuruma yuvarlanan araçtaki iki asker öldü.
Aynı bölgede iki hamal çığ altında kalarak, Srinagar'da iki kişi de üzerlerine devrilen ağaç nedeniyle yaşamını yitirdi.
Yoğun kar yağışı sebebiyle yaşanan afet ve kazalarda, eyaletin farklı bölgelerinde toplam 6 kişi hayatını kaybetti.
Çok sayıda yol, devrilen ağaçlar ve biriken kar sebebiyle kapanırken, Srinagar ve Leh'e yapılması planlanan 11 uçuş iptal edildi.

Hindistan, Güncel

Kaynak: AA

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