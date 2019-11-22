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Cammu Keşmir'deki esnaftan Hint hükümetine tepki

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah'ın "Cammu Keşmir'de normallik hakim" açıklamasına, bölgedeki birçok esnaf dükkanlarını kapatarak tepki gösterdi.

22.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:14Cammu Keşmir'deki esnaftan Hint hükümetine tepki
İçişleri Bakanı Amit Şah'ın "Cammu Keşmir'de normallik hakim" açıklamasına, bölgedeki birçok esnaf dükkanlarını kapatarak tepki gösterdi.
Hint ajansı Press Trust of 'daki (PTI) habere göre, Cammu Keşmir'de çok sayıda esnaf ve iş yeri sahibi, Şah'ın birkaç gün önce parlamentoda, "Cammu Keşmir'de hayatın normal akışında seyrettiğini ve sokağa çıkma yasağı olmadığını" açıklamasını yapmasından bu yana dükkanlarını kapalı tutuyor.
Srinagar'da 3 gündür çok sayıda pazar alanı kapalı tutulurken, iş yeri sahipleri birkaç saatliğine dahi olsa market ve dükkanlarını açmadı.
Yetkililer, yollardaki toplu taşıma araçlarının sayısının da yok denecek kadar az olduğunu belirtti.
Öte yandan, Müslümanların bölgedeki en büyük mabetlerinden Srinagar'daki Jamia Camisi 16 haftadır kapalı tutulurken, ibadethanede bugün de cuma namazı kılınmasına müsaade edilmedi.
Hint hükümetinin Cammu Keşmir'in özel statüsünü ortadan kaldırdığı ve eyaleti ikiye böldüğü günden bu yana bölgedeki büyük camilerde cuma namazlarının kılınmasına müsaade etmeyen yetkililer, namaz sonrası büyük çapta olası protestoların yaşanmasından endişe duyduğunu ifade ediyor.
Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması
Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.
Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh, "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.
Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.
İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Süleyman Soylu, Hindistan, India, Güncel

Kaynak: AA

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