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Cammu Keşmir'deki kısıtlamalara dikkat çekmek için sosyal medya kampanyası başlatıldı

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ve Güney Asya Medya Dayanışması Ağı (SAMSN), Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında devam eden internet kontrollerine dikkati çekmek için 4 günlük sosyal medya kampanyası başlattığını duyurdu.

05.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:34
Cammu Keşmir'deki kısıtlamalara dikkat çekmek için sosyal medya kampanyası başlatıldı
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ve Güney Asya Medya Dayanışması Ağı (SAMSN), Hindistan 'ın Cammu Keşmir bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında devam eden internet kontrollerine dikkati çekmek için 4 günlük sosyal medya kampanyası başlattığını duyurdu.
IFJ-SAMSN iş birliğinde düzenlenen kampanyada, dünyanın dikkati Cammu Keşmir'deki kısıtlamalardan etkilenen gazetecilerin kişisel hikayelerine çekilecek, internet üzerindeki kontrollerin insan haklarının kötüye kullanılması olarak görüldüğüne ilişkin farkındalık artırılacak ve bölgede devam eden Kovid-19 salgını kapsamında yüksek hızlı internete acil ihtiyaç duyulduğu vurgulanacak.
Cammu Keşmir'deki gazetecilerden Majid Makbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene 5 Ağustos'ta Hint hükümetinin bölgenin özel statülü yapısını kaldırmasından bu yana gazetecilerin iş kayıplarından maaşlara değin ciddi acılar çektiğini söyledi.
Dört gün sürecek kampanyanın Cammu Keşmir'deki medya ve bölge halkı üzerinde 245 gündür devam eden kısıtlamalara ışık tutacağı belirtiliyor.
Öte yandan Keşmir Basın Kulübünden yapılan açıklamada, hükümetin, sağlık görevlilerinin bölgedeki Kovid-19 gelişmelerini medyayla paylaşması durumunda ciddi sonuçları olacağı yönündeki bildirisi sert şekilde eleştirildi.
Cammu Keşmir'de Kovid-19 vaka sayısı 92'ye yükselirken, salgın sebebiyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Güney Asya, Hindistan, Güncel
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