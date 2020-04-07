Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Cammu Keşmir'in eski Başbakanı'nın gözaltısı evinde devam edecek

Hint hükümetinin geçen sene 5 Ağustos'ta Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırıp ikiye bölmesinden bir gün önce Kamu Güvenliği Yasası (PSA) kapsamında gözaltına aldığı bölgenin eski başbakanlarından Mehbuba Müfti evine nakledildi.

07.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:02
Cammu Keşmir'in eski Başbakanı'nın gözaltısı evinde devam edecek
Hint hükümetinin geçen sene 5 Ağustos'ta Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırıp ikiye bölmesinden bir gün önce Kamu Güvenliği Yasası (PSA) kapsamında gözaltına aldığı bölgenin eski başbakanlarından Mehbuba Müfti evine nakledildi.
Yetkililer, Müfti'nin gözaltı sürecinin evinde devam edeceğini bildirdi.
Eski Başbakan'ın kızı İltija Müfti, AA muhabirine, annesinin eve transfer edildiğini doğrularken, hükümetten tüm Cammu Keşmirli mahkumları serbest bırakmasını istedi.
Geçen ay, gözaltındaki eski başbakanlardan Faruk Abdullah ve oğlu Ömer Abdullah serbest bırakılmıştı.
Ülkede tartışmalı yasalardan 1978 tarihli PSA, "kamu düzenini bozma" gerekçesiyle kişilerin 3 aya kadar yargılama olmaksızın gözaltına alınabilmesine imkan tanıyor, bu süre 6 aya kadar uzatılabiliyor. Yasa kapsamında, devletin güvenliğini tehdit edenler iki yıl boyunca gözaltında tutulabiliyor.
Hindistan, geçen yıl 5 Ağustos'ta kabul ettiği anayasa değişikliği ile Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Cammu Keşmir'in eski Başbakanı'nın gözaltısı evinde devam edecek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haberler
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti Haberler
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım Haberler
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım
Roketsan’da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi Haberler
Roketsan'da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi
Meclis’te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Haberler
Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi Haberler
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi
Minik Feride’nin gülümseten ’korona’ videosu sosyal medyayı salladı Haberler
Minik Feride'nin gülümseten 'korona' videosu sosyal medyayı salladı
Bir kentimizi ayağa kaldıran toplu mezar iddiasına belediye başkanı noktayı koydu Haberler
Bir kentimizi ayağa kaldıran toplu mezar iddiasına belediye başkanı noktayı koydu

Son Dakika Güncel Haberleri

16:12: Dezenfeksiyon ekipleri çalışmalarını sürdürüyor - Haber 16:12: Apart işletmecisinin kız öğrencilerle tartıştığı görüntüye inceleme - Haber 16:12: Malazgirtli çiftçilere tohum desteği verilmeye başlandı - Haber 16:12: Sakarya kuyumcular ve döviz büroları haftada iki gün hizmet verecek - Haber 16:11: Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi - Haber 15:32: Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı - Haber 15:13: Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı - Haber 15:08: Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar - Haberler 14:51: Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım - Haber 14:36: Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi - Haber 14:29: Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek - Haber 11:26: Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu - Ekonomi