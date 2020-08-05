Protestodan görüntüler

Slogan atılması

Gökyüzünde siyah balonların bırakılması

Protestocuların açıklamaları Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması birinci yıldönümünde protesto edildi

MUZAFFARABAD - Hindistan hükümetinin Keşmir'e özel statü sağlayan 370. maddeyi iptal etmesi birinci yıl dönümünde Pakistan'da protesto edildi. Pakistan'a bağlı Azad Keşmir'in başkenti Muzaffarabad'daki Birleşmiş Milletler Askeri Gözlem Ofisi önünde toplanan vatandaşlar bileklerine zincir takarak Hindistan'ın kararını protesto etti.