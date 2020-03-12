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Çamönü mahallesinin deresi temizlendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Çamönü Mahallesinde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

12.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:32
Çamönü mahallesinin deresi temizlendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarıyla, taşkın risklerini ortadan kaldırıyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Akhisar ilçesine bağlı Çamönü Mahallesi'nde 500 metre dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile tarım arazilerinin yağışlı havalarda zarar görmesine karşı önlem alındı. Ayrıca, dere yatağında biriken maddeler de temizlenerek, suyun akışı sağlıklı hale getirildi.

"Tarım arazileri zarar görüyordu"

Çamönü Mahalle Muhtarı Yusuf Künel, "Mahallemizdeki derede yağışlı havalarda taşkın oluyordu. Tarım arazileri zarar görüyor, vatandaş sıkıntı çekiyordu. MASKİ ekiplerinin özverili çalışması sayesinde güzel bir şekilde temizlik yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Akhisar, Güncel

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