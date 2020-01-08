Haberler » Gündem » Camp Arifjan üssü nerede? ABD'nin Kuveyt'te bulunan Camp Arifjan üssü nerede? Camp Arifjan üssü nedir? - Haberler

Camp Arifjan üssü nerede? ABD'nin Kuveyt'te bulunan Camp Arifjan üssü nerede? Camp Arifjan üssü nedir?

Kuveyt resmi makamları ABD askerlerinin Camp Arifjan üssünden çıkacağını duyurmuştu. Ancak ABD yetkilileri yanlış işlem yapıldığı ve Camp Arifjan üssünden çıkılmayacağını bildirdi. İran saldırıları ile gündemin sıcak konusu haline gelen Camp Arifjan üssü merak konusu oldu. Camp Arifjan üssü nedir? ABD'nin Kuveyt'te bulunan Camp Arifjan üssü nerede?

08.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:08

İran-ABD arası yaşana gerilimin ana konularından biri olan Camp Arifjan üssü için önce çekilme kararı aldığı ileri sürülen ABD, yaptığı açıklama ile Camp Arifjan üssünden çekilmeyeceğini bildiri. Yaşana gelişmeler sonrası Camp Arifjan üssü merak konusu olurken vatandaşlar Camp Arifjan üssü nedir, Camp Arifjan üssü nerede ve ABD'nin 'te bulunan Camp Arifjan üssü nerede, sorularını sordular.

CAMP ARİFJAN ÜSSÜ NEDİR?

Camp Arifjan, Kuveyt'te ABD Hava Kuvvetleri, ABD Deniz Kuvvetleri, ABD Deniz Piyadeleri ve ABD Sahil Güvenlik unsurlarını barındıran bir ABD Ordusu tesisidir. Kamp, Kuveyt hükümeti tarafından finanse edildi ve inşa edildi.

Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada, Romanya ve Polonya'dan askeri personel de bu kampa yerleştirildi. Camp Arifjan Kuveyt şehrinin güneyinde yer almaktadır ve Shuaiba Limanı'nın (Askeri Deniz Kalkış/ Biniş Limanı veya SPOD) ve Kuveyt Deniz Üssü'nün (KNB) batısında bulunmaktadır. Camp Arifjan 7 bölgeye ayrılmıştır.

CAMP ARİFJAN ÜSSÜ NEREDE?

Camp Arifjan Kuveyt şehrinin güneyinde yer almaktadır.

Camp Arifjan
Camp Arifjan üssü nerede? ABD'nin Kuveyt'te bulunan Camp Arifjan üssü nerede? Camp Arifjan üssü nedir?

Amerika Birleşik Devletleri, Kuveyt, İran, Gündem, Politika, Dünya, Güncel


HABER YORUMLARI
Gündem

Son Dakika Haberleri

15:08  Camp Arifjan üssü nerede? ABD'nin Kuveyt'te bulunan Camp Arifjan üssü nerede? Camp Arifjan üssü nedir? - Haberler
14:19  Ayla filmi konusu nedir? Ayla oyuncuları ve Ayla özeti! - Haberler
14:03  Nissan CEO'su kimdir? Nissan CEO Carlos Ghosn kimdir? Carlos Ghosn hayatı ve biyografisi! - Haberler
12:34  GSS prim borcu olanlara müjde! GSS nedir? GSS prim borcu nedir? - Haberler
12:33  Şekerpare filmi konusu nedir? Şekerpare oyuncuları ve Şekerpare özeti! - Haberler
23:59  Günlük burç yorumları 8 Ocak 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) - Haberler
8.01.2020 15:28:56