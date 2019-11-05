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Slavia Prag'ı konuk eden Barcelona, Ondrej Kolar'a tosladı!

Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. maçında Barcelona, evinde ağırladığı Slavia Prag ile 0-0 berabere kaldı. Çekya ekibinin kalecisi Ondrej Kolar, yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.

05.11.2019 22:52 | Son Güncelleme: 06.11.2019 08:36

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. hafta maçında Barcelona sahasında Slavia Prag ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla İspanyol ekibi puanını 8'e, Slavia Prag ise 2'ye yükseltti. Karşılaşmaya Slavia Prag kalecisi Ondrej Kolar damga vurdu. Yaptığı başarılı kurtarışlar ile rakiplerine izin vermeyen Kolar, maçın yıldızı oldu ve İspanya deplasmanından takımının bir puanla dönmesine önemli katkı sağladı.

LEIPZIG G GRUBU'NDA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Şampiyonlar Ligi'nde saat 20.55 seansında oynanan diğer maçta Zenit evinde Leipzig'i konuk etti. Leipzig, rakibini 45+5'inci dakikada Diego Demme ve 63'üncü dakikada Marcel Sabitzer'in kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti. Alman ekibi bu sonuçla puanını 9'a yükselterek liderliğini korudu. Zenit ise bu sonuçla 4 puanda kaldı.

Slavia Prag'ı konuk eden Barcelona, Ondrej Kolar'a tosladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi, Slavia Prag, Barcelona, Zenit, Spor

Kaynak: DHA


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