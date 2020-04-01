Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Campanharo evde hız kesmiyor

- Campanharo evde hız kesmiyor Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Gustavo Campanharo, karantina günlerinde antrenmanlarına devam ediyor.

01.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:29
- Campanharo evde hız kesmiyor
KAYSERİ - Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Gustavo Campanharo, karantina günlerinde antrenmanlarına devam ediyor. Antrenmanlarda Campanharo'nun en büyük yardımcısı eşi oldu.
Koronavirüs salgını nedeniyle evde kal çağrısına uyan ve gününün büyük bir bölümünü ailesiyle birlikte geçiren Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, antrenmanlarına da devam ediyor. Evin salonunda eşi Barbara'nın yardımı ile antrenman yapan Campanharo, görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Campanharo evde hız kesmiyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Hes Kablo, Kayseri, Spor

Haberin Videosu :

Campanharo evde hız kesmiyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Campanharo evde hız kesmiyor - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

G.Saray transfere erken başladı! Rize’nin yıldızıyla anlaşma sağlandı Spor
G.Saray transfere erken başladı! Rize'nin yıldızıyla anlaşma sağlandı
Trabzonspor’un tecrübeli ismi ameliyat oldu Spor
Trabzonspor'un tecrübeli ismi ameliyat oldu
Karantinada dinleneceği düşünülen Terim şaşırttı! Mesaiye başladı Spor
Karantinada dinleneceği düşünülen Terim şaşırttı! Mesaiye başladı
Koronadan etkilenen eski G.Saraylıya yardım! Çekilişle forma verecek Spor
Koronadan etkilenen eski G.Saraylıya yardım! Çekilişle forma verecek
Liverpoollu yıldızdan korona mücadelesine dev katkı! Hastane yaptırıyor Spor
Liverpoollu yıldızdan korona mücadelesine dev katkı! Hastane yaptırıyor
Taraftarın sevgilisi Muriqi’ten kötü haber! Menajeri teklifi doğruladı Spor
Taraftarın sevgilisi Muriqi'ten kötü haber! Menajeri teklifi doğruladı
Kartal, Barcelona modelini uyguluyor! İndirim miktarı belli oldu Spor
Kartal, Barcelona modelini uyguluyor! İndirim miktarı belli oldu
Beşiktaşlı Boateng’in futbolcu kardeşi, trafik kazası geçirdi Spor
Beşiktaşlı Boateng'in futbolcu kardeşi, trafik kazası geçirdi

Son Dakika Spor Haberleri

12:04: “25 dakika boyunca nefes aldığımı hissetmedim” - Spor 12:02: Göztepeli taraftarlardan sağlık çalışanlarına destek - Spor 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi - Ekonomi 11:45: Göztepeli taraftarlardan sağlık çalışanlarına destek - Spor 11:34: Galatasaray, Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan ile anlaşma sağladı - Spor 11:27: Sadio Mane'den ülkesi Senegal'e Corona virüsü hastanesi! - Spor 10:49: Fatih Terim, taburcu olduktan sonra oyuncularının antrenman verilerini inceledi - Spor 10:29: Grosskreutz'un eski takım arkadaşları, restoranına destek olmak için çekiliş yapacak - Spor 10:29: Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu - Spor 09:34: Haluk Canatar: Vedat Muriqi için transfer görüşmesi yapıyoruz - Spor 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber