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Campanharo karantina günlerini eğlenceli hale getirdi

- Campanharo karantina günlerini eğlenceli hale getirdi 27 yaşındaki futbolcu sabunlu su döktüğü evin koridorunda oğlu ile birlikte kaymanın keyfini yaşadı Hes Kablo Kayserisporlu Gustavo Campanharo, karantina günlerini ailesiyle eğlenceli bir hale dönüştürdü.

30.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:10
- Campanharo karantina günlerini eğlenceli hale getirdi
27 yaşındaki futbolcu sabunlu su döktüğü evin koridorunda oğlu ile birlikte kaymanın keyfini yaşadı
KAYSERİ - Hes Kablo Kayserisporlu Gustavo Campanharo, karantina günlerini ailesiyle eğlenceli bir hale dönüştürdü.
Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 'Evde Kal' çağrısına ailesiyle birlikte uyuyor. 27 yaşındaki futbolcu evde ailesiyle birlikte geçirdiği günlerde eğlenceli aktivitelerde bulunuyor. Campanharo, eşi ve oğlu ile birlikte plastik tabaklar kullanarak etkinlik yaparken, evin koridoruna sabunlu su dökerek oğlu August ile kayarak eğlendi.
Karantina günlerini eğlenceli hale getiren Campanharo, ailesiyle birlikte yaptıkları etkinlikleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
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Campanharo karantina günlerini eğlenceli hale getirdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Hes Kablo, Karantina, Spor

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Campanharo karantina günlerini eğlenceli hale getirdi

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