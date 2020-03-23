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Campanharo'nun ailesi 'evde kal' çağrısına uyuyor

- Campanharo'nun ailesi 'evde kal' çağrısına uyuyor Kayserispor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, korona virüs salgınında 'evde kal' çağrısına ailesi ile birlikte uyuyor.

23.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:40
- Campanharo'nun ailesi 'evde kal' çağrısına uyuyor
KAYSERİ - Kayserispor 'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, korona virüs salgınında 'evde kal' çağrısına ailesi ile birlikte uyuyor.
Hes Kablo Kayserispor'un 27 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, gününün büyük bir bölümünü ailesi ile birlikte geçiriyor. İyi bir aile babası olarak tanınan Campanharo, evde geçirdiği zamanın bir bölümünü de takipçileri ile paylaşıyor. Campanharo, oğlu August ile birlikte oynadığı konsol oyununun videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. August, konsol oyununda Kayserispor'u seçerek babasına gol attırdı. Gustavo Campanharo da bu anları sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı. Campanharo’nun ailesi ’evde kal’ çağrısına uyuyor

Kaynak: İHA

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Campanharo'nun ailesi 'evde kal' çağrısına uyuyor
Etiketler : Kayserispor, Spor

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