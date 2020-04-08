Campanharo, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı
HES Kablo Kayserisporlu futbolcu Gustavo Campanharo, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı.
08.04.2020 11:19 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:19
Korona virüs nedeniyle gününü ailesiyle evde geçiren ve sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan HES Kablo Kayserispor'un başarılı Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından 7-13 Nisan tarihleri arasında kutlanan Dünya Sağlık Günü nedeniyle paylaşımda bulundu.
HES Kablo Kayserispor'un paylaşımını kendi sosyal medya hesabından paylaşan Gustavo Campanharo, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler: Dünya Sağlık Günü, Kayserispor, HES, Spor