Çamura saplanan iki ineği itfaiye kurtardı
Kahramanmaraş'ta çamura saplanan iki inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
11.03.2020 21:49 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:49
Kahramanmaraş 'ta çamura saplanan iki inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Navruzlu Mahallesinde iki inek bölgedeki çamurluk alana saplandı. İnekleri saplandığı yerden çıkaramayan sahipleri ve çevredekiler, durumu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, boyunlarına kadar çamura saplanan iki ineği uzun uğraşlar sorası bulundukları çamurluk alandan çıkardı. Sağlık durumları iyi olan inekler sahibine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Navruzlu Mahallesinde iki inek bölgedeki çamurluk alana saplandı. İnekleri saplandığı yerden çıkaramayan sahipleri ve çevredekiler, durumu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, boyunlarına kadar çamura saplanan iki ineği uzun uğraşlar sorası bulundukları çamurluk alandan çıkardı. Sağlık durumları iyi olan inekler sahibine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
Etiketler : Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, İtfaiye, 3. Sayfa
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