Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Çamura saplanan ineğe kurtarma operasyonu - Haberler

Çamura saplanan ineğe kurtarma operasyonu

Çamura saplanan ineğe kurtarma operasyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Bahçeşehir Yeşiltepe mevkiinde otlarken balçığa saplanan ineği kurtar için operasyon düzenledi.

24.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:47
Çamura saplanan ineğe kurtarma operasyonu
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Bahçeşehir Yeşiltepe mevkiinde otlarken balçığa saplanan ineği kurtar için operasyon düzenledi. İtfaiye ekipleri tarafından saplandığı yerden vinç yardımı ile kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.
Bahçeşehir 2. Kısım Yeşiltepe mevkiinde otlarken balçığa saplanan ineği gören vatandaşlar durumu, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye ekibi tarafından vince bağlanan inek, vinç yardımı ile yukarı çekildi. Ekipler tarafından karaya çıkarılan inek, sahibine teslim edildi. Çamura saplanan ineğe kurtarma operasyonu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Çamura saplanan ineğe kurtarma operasyonu
Etiketler : Bahçeşehir, Yeşiltepe, İtfaiye, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

13:27: Korona virüse karşı enginar hasadı erken başladı - Haberler 13:26: Arpaçay'da belediye vatandaşların ihtiyacını karşılıyor - Haberler 13:23: Evlat nöbetindeki aileler korona virüsüne rağmen umutla bekliyor - Haberler 13:23: Korona test kiti üreten Türk çift DHA'ya konuştu - Haberler 13:23: Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun koronavirüs testi negatif çıktı - Haberler 13:14: İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu - Haberler 13:06: 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı - Haberler 12:44: Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? - Haberler 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 12:02: İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı - Haberler 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Loading