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Çamura saplanan kamyonu kepçe kurtardı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde silaj yüklü kamyon, mısır tarlasında çamura saplandı.

14.11.2019 14:33 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:38Çamura saplanan kamyonu kepçe kurtardı
'ın ilçesinde silaj yüklü kamyon, mısır tarlasında çamura saplandı. Devrilmek üzere olan kamyonu kepçe kurtardı.

Karaidemir Mahallesi kırsalında mısır tarlasından yüklediği silaj ile ana yola çıkmak isteyen kamyon, toprak zeminin yumuşak olması nedeniyle çamura saplandı.

Devrilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan silaj yüklü kamyon, çağrılan Karaidemir Barajı Sulama Kooperatifi'ne ait kepçe yardımıyla kurtarıldı. Tarla sahibi ve kamyon şoförü, yardımı için Karaidemir Sulama Kooperatifi ekiplerine teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, Güncel

Kaynak: İHA

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