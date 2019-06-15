15.06.2019 19:05
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Çamura saplanan otomobil yolda mahsur kaldı

Çamura saplanan otomobil yolda mahsur kaldı

Denizli'de öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle Buldan ilçesinde bazı araçlar yolda kaldı.

Denizli'de öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle Buldan ilçesinde bazı araçlar yolda kaldı. Mahsur kalan araçları itfaiye ve belediye ekipleri kurtardı. Denizli'de etkili olan sağanak yağış bazı ilçelerde etkisini sürdürüyor. Buldan ilçesinde sele dönüşen yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yenicekent Mahallesine seyir halende olan otomobiller, bir anda bastıran yağış nedeniyle su altında kalan yolda mahsur kaldı. Selin vurduğu yolda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için itfaiye ve belediye ekipleri seferber oldu. Ekipler iş makineleriyle mahsur kalan araçları kurtarma çalışması başlattı. Öte yandan etkili olan yağış, tarım arazilerinde sele neden oldu. Bölgenin temel geçim kaynaklarından biri olan üzüm bağları sular altında kaldı, büyük ölçüde maddi hasar oluştu.
(İbrahim Acıkara/İHA)
Kaynak: İHA
İtfaiye, Buldan, Denizli, Güncel

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