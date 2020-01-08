Haberler » Güncel » Çamura saplanan uçak kaldırıldı, uçuşlar başladı - Haber

Çamura saplanan uçak kaldırıldı, uçuşlar başladı

İçerisinde 164 yolcunun bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri Şarika-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı İstanbul genelinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıkmıştı.

08.01.2020 09:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:01
İçerisinde 164 yolcunun bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri Şarika- seferini yapan yolcu uçağı İstanbul genelinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıkmıştı. Saplandığı çamurdan özel bir çalışmayla zarar görmeden çıkartılan uçak sonrası havalimanı tekrardan kullanıma açılırken, uçuşlar başladı.
Uçuşlar 06.00'da başladı
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tahminler doğru çıktı. İstanbul geneli şiddetli fırtınaya ve sağanak yağmura teslim oldu. saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş gerçekleştiren ve içerisinde 164 yolcusuyla birlikte pistten çıkarak çamura saplanan yolcu uçağı zarar görmemesi için vinç kullanılmadan özel bir çalışma ile saat 04.00 sıralarında kurtarıldı ve pist sabah 06.00 itibariyle kullanıma tekrar açıldı. 06.20 gibi ilk uçağın indiği havalimanında 06.50 İzmir uçuşuyla hayat normale döndü.
Pist temizlendi ışıkları açıldı
Geçtiğimiz gün çamura saplanan yolcu uçağı uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Uçağın saplandığı çamurdan çıkartılmasının ardından görevliler pisti temizleyerek ışıklarını açtı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda oluşan yoğunluk ise git gide azalmaya başladı.
(İHA)
Çamura saplanan uçak kaldırıldı, uçuşlar başladı

İstanbul, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:34   Adana'da dolandırıcılık şüphelisi polisin sahte ilanıyla yakalandı - Haber
10:34   Hac kurası yarın çekilecek - Haber
10:33   Erzurum 112 Acil ekipleri, zor şartlarda hastalara ulaşıyor - Haber
10:28   Turizm şoförleri yeni sezon öncesi bir araya geliyor - Haber
10:27   Çekerek lavanta ile kalkınacak - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
22:03   Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Haber
21:47   Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Haber
21:25   Kadıköy'de genç bir kadın, yılbaşı gecesi cinsel saldırıya uğradığını iddia etti - Haber
8.01.2020 10:34:50