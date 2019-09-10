Haberler» Dünya» Haber

Çamura saplanan yavru fil 2 gün sonra böyle kurtarıldı

? Zimbabve'de yavru bir fil çamura saplanınca, anne fil onu kurtarmak için 2 gün çabaladı.

10.09.2019 09:50 Çamura saplanan yavru fil 2 gün sonra böyle kurtarıldı
? Zimbabve'de yavru bir fil çamura saplanınca, anne fil onu kurtarmak için 2 gün çabaladı. İhbar üzerine bölgeye giden bir vakfın gönüllüleri, anneyi bayılttıktan sonra yavru fili kurtardı.
Görüntüler, bölgede kaçak avlanan avcılara karşı mücadele eden bir vakfın gönüllülerince kaydedildi.
Annesi ile Kariba Gölü kıyısında gezen yavru bir fil, çamura saplandı. 2 gün boyunca yavrusunu bulunduğu durumdan kurtarmak için çabalayan anne fil sonunda bitkin düştü. Bir ihbar sonrası, vakfın gönüllüleri yavruyu kurtarmak için bölgeye intikal etti.
Annenin, yavrunun yanına kimseyi yanaştırmak istememesi sonrası ekipler anne fili bayıltmak zorunda kaldı. Anne filin bayılmasının ardından ekip, zorlu bir uğraşı sonrası yavru fili bulunduğu yerden kurtardı.
Ekiplerin ayrılmasının ardından kısa bir süre sonra kendine gelen anne fil, yavrusunu da alarak ormanın içine girdi.



Anne, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
11:19   Rusya'da çarşıda büyük yangın... söndürme çalışmaları sürüyor
10:55   Los angeles'ta tekstil deposunda büyük yangın 3 yaralı
10:38   Los angeles'ta tekstil deposunda büyük yangın: 3 yaralı
10:27   İsrail savaş uçakları, filistin'de birçok noktayı bombaladı
10:26   10 saat suda kaldı balıkçılar kurtardı
10:09   100 sterlinlik trafik cezasına karşı adalet mücadelesi başlatan adam, 3 yılda 30 bin sterlin harcadı
10:04   10 saat suda kaldı… balıkçılar kurtardı