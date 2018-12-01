Çamurun Mucizesi, Kaplıcanın Şifasıyla Buluştu

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:47



01 Aralık 2018 Cumartesi 11:47

HATİCE ŞENSES - Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tıbbi çamur tedavisi (peloidoterapide) uygulanan, tamamlayıcı olarak kaplıca kürü de tavsiye edilen hastalar, hekim tarafından yazılan rapor sayesinde, Esenyurt Belediyesi Termal ve Kür Tedavi Merkezinden indirimli hizmet alarak sağlığına kavuşuyor.Beylikdüzü Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Kliniğinde hastalara, kas-iskelet hastalıkları başta olmak üzere, kireçlenme olarak da bilinen osteoartrit, bel-boyun fıtıkları, fibromiyalji gibi sağlık sorunlarının giderilmesi için tıbbi çamur tedavisi uygulanıyor.Ortalama 10 seans süren tedavide, farklı bölgelerden alınan organik içerikli çamurlar karıştırılarak uygulanıyor.Tıbbi çamur uygulamasının ardından bazı hastalara, tamamlayıcı tedavi olarak kaplıca kürü de öneriliyor. Kaplıca kürü önerilen hastalar, hekim tarafından düzenlenen raporla Esenyurt'ta, 1999'da meydana gelen 17 Ağustos depreminin ardından yaklaşık 1 kilometre derinlikten çıkan kaynak üzerine inşa edilen Esenyurt Belediyesi Termal ve Kür Tedavi Merkezine yönlendiriliyor.Hekim tarafından düzenlenen rapor sayesinde, hastaların kaplıca küründen de indirimli faydalanabilmesi sağlanıyor. Böylece çamurun mucizevi özelliğiyle kaplıcanın şifalı suyu bir araya getirilerek, kompleks bir tedavi uygulanmasının önü açılıyor.İlerleyen zamanlarda hastaların kaplıca küründen ücretsiz faydalanabilmesi için yürütülen çalışmalar da devam ediyor."Uzmanlığı olan 30-40 hekim var"Beylikdüzü Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Atilla Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde Sağlık Bakanlığı'nın ciddi projelerinin bölgede hayata geçirildiğini dile getirdi.Yılmaz, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin bu anlamda önemli bir proje olduğunu söyledi.Yan dalların da hizmet verdiği hastanede en önemli branşlardan birinin de Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Kliniği olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:"Türkiye'de bu uzmanlardan 30-40 hekim var ve bu hekimlerden biri bizim hastanemizde hizmet veriyor. Aynı zamanda Beylikdüzü Devlet Hastanesi bölgenin referans hastanesidir. Öncelikle böyle spesifik bir branşta hizmet vermek için o branşın uzmanın hastanede bulunması gerekiyor. Gerçekten doğada bulunan her şeyin aslında iyi kullanıldığında şifaya katkı sağladığını biliyoruz. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlarımız çamurla tedavi yapıyor. Tabii ki bu çamur birtakım işlemlerin ardından tedavide kullanılmaya uygun hale getiriliyor. Ama emin olun toplumda yüzde 60-65 insanın mutlaka bir eksemitesi ağrıyordur ve bu ağrı çeken hastalarımızın çoğu da kronik hastalardır. Çok dolanırlar hastane hastane, bölüm bölüm... Hatta ameliyatlar yapılsın mı yapılmasın mı diye çok tartışılır. Birçoğu ameliyatlık hastamız tedaviden sonra da normal yaşamlarına devam ediyor."Yılmaz, uygulanan tedaviye ilişkin hastalardan çok olumlu dönüşler aldıklarını dile getirerek, "Dönüşler muhteşem, bizi de çok motive ediyor." dedi."Asıl rahatlama 15 gün sonra"Hastanenin Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Kliniği Uzmanı Dr. Yasemin Barut da poliklinikte muayene edilen, tetkikleri yapılan hastalar arasından tıbbi çamur tedavisi için uygun görülenleri üniteye yönlendirildiklerini söyledi.Barut, 10 seans süren tedavide uygulanan çamurun yaklaşık 45 derecelik bir sıcaklığının olduğunu dile getirerek, "Hasta bu sıcaklıkta bir sorun yaşamıyor. Normalde 45 derecelik bir suya girmek zordur ama peloidde böyle bir zorluk yaşamayız. Memnuniyet oranları gayet güzel." diye konuştu.Dr. Barut, hastanede 2016'dan bu yana tedavinin uygulandığını belirterek, şöyle devam etti:"Hastanemizde kaplıca termal çamurlarıyla sıcak çamur uygulaması yapıyoruz. Günlük olarak 130-140 civarında hastaya ünitemizde hizmet veriliyor. Suya göre çamurun ısı tutma kapasitesi çok yüksek. Isıyı yavaş olarak verir ve derinlere ulaştırır. Kaslarda gevşeme yapar, analjezik inflamatuvar etkisi vardır ve bu yolla tedavi eder. Aslında tedavide çamurun mineralinden de faydalanıyoruz. Uygulama 20 dakika sürüyor. Sıcaklığı çamur ilk sürüldüğünde hasta hissediyor ama daha sonra bunu çok algılayamıyor. Hasta asıl rahatlamayı 15 gün sonra fark etmeye başlıyor. Etkisi 6 ay ila 1 yıl arasında devam ediyor. Kimi hastada 2 yıllık bir rahatlama da görüyoruz."Kendilerine ulaşmak isteyenlerin hastanenin Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji bölümünden randevu alabileceklerini ifade eden Yasemin Barut, "Tıbbi çamur tedavinin ardından uygun gördüğümüz hastaları, hasta da isterse bölgemizdeki Esenyurt Belediyesine ait termal tesise yönlendiriyoruz. Orada doktor kontrolünde tedaviye devam ediyor. Bu iş birliği sayesinde peloid tedaviyi, termomineral bir suyla yapılan kürle tamamlamış oluyoruz." ifadesini kullandı.Sağlık sorunları nedeniyle tıbbi çamur tedavisi uygulamasından faydalanan Ziraat Yüksek Mühendisi 38 yaşındaki Serkan Denizer de memnuniyetini şöyle dile getirdi:"Strese bağlı denilebilecek bir rahatsızlık geçirdim. Belimde ağrılar ve yürümede sıkıntılarım vardı. Fizik tedaviye gitmem söylendi. Tesadüfen buraya geldiğimde de çamur tedavisinin yapıldığını duymuştum. Yasemin Hanım gerekli teşhisi koyduktan sonra tedaviye başladım. Bugün 8. seansım gerçekleştiriliyor. İlk güne göre hareket serbestliğim var. Ağrılarımda da azalma var. Tanınmayan bir branş ama fizik tedaviden daha da etkili olduğunu düşünüyorum. Özellikle Sağlık Bakanlığının bu hizmeti vermesi çok daha güzel. Belki de özel hastanelerde alınması gereken bir hizmeti. Bunun kamunun sağlık alanında yapması çok daha güzel."