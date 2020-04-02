Can Algeç, 'Sert Adam' adlı şarkısına klip çekti

Sözleri Murathan Mungan'a, müzik ve düzenlemesi Can Algeç'e ait olan şarkının videosu Mehmet Hakyemez yönetmenliğinde çekildi.

Sanatçının stüdyosunun mekan olarak kullanıldığı videoda, kadın erkek ilişkilerinin dört mevsimi sade ama etkili bir anlatımla izleyicilerle buluştu.





Kaynak: Snob Magazin