Can Arat Nac Breda'da

Skorer | Bir dönem Fenerbahçe
'de de forma giyen Can Arat
kendini antrenörlük alanında geliştirmek istiyor.
Fenerbahçe, Başakşehir
, Antalyaspor
ve son olarak Sarıyer
'de forma giyen Arat, Hollanda
Ligi takımlarından NAC Breda'da antrenörlük stajına başladığını açıkladı. Pierre Van Hooijdonk
'un yöneticiliğini yaptığı NAC Breda ile anlaşan Can Arat'ın bu paylaşımıyla futbolu bıraktığı da kesinleşmiş oldu.
Can Arat, Geçen sezon Sarıyer'de forma giydikten sonra başka bir takımla anlaşmamıştı...
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21 Kasım 2018 Çarşamba 18:00