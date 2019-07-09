09.07.2019 15:27
Haberler» Güncel» Haber

Can balkonda düşüp yaralandı, annesi 'Benim yüzümden oldu' diye ağladı

Can balkonda düşüp yaralandı, annesi

AKSARAY'da, annesi Elif Çatoğlu'nun (34) yıkadığı balkonda ayağı kayan Can Muhammed Çatoğlu'nun (9) üstüne düştüğü cam küllüğün kırılması nedeniyle kolu kesildi.


AKSARAY'da, annesi Elif Çatoğlu'nun (34) yıkadığı balkonda ayağı kayan Can Muhammed Çatoğlu'nun (9) üstüne düştüğü cam küllüğün kırılması nedeniyle kolu kesildi. Oğluyla birlikte hastaneye gelen Elif Çatoğlu, "Annem benim yüzümden oldu" diyerek ağladı.
Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi 1407 Sokak'taki 4 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Elif Çatoğlu, evin balkonunu yıkadığı sırada yanına gelen oğlu Can Muhammed Çatoğlu, ayağı kayıp yere düştü. Can Muhammed, üstüne düştüğü cam küllüğün kırılması nedeniyle, sağ kolunda kesi oluştu. Kanlar içinde kalan Can Muhammed, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Oğluyla birlikte hastaneye gelen Elif Çatoğlu da "Annem benim yüzümden oldu" diyerek ağladı.
Yürümekte güçlük çeken Elif Çatoğlu, görevliler tarafından sedyeyle acil servise alınan oğlunun yanına götürüldü. Can Muhammed'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

- Aksaray
Kaynak: DHA
Aksaray, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:49   Diyabet hastaları, doğa ve sporla buluştu
16:48   Bursa'da kaçak yapılaşmayla havadan ve karadan mücadele edilecek
16:48   DHA DIŞ - Almanya'da DİTİB Genel Merkezi'ne yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
16:48   Bursa'da kaçak yapılaşmayla havadan ve karadan mücadele edilecek
16:48   SPOR Sivassporlu kaleci Samassa En verimli şekilde sahada olacağım
16:48   ŞANLIURFA Harran Üniversitesi'ndeki gölette yüzlerce balık telef oldu
16:47   Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı