Çan Belediye Başkanı Bülent Öz Mazbatasını Aldı

Kaynak: İHA

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, 31 Mart 31 Mart Mahalli İdari Seçimlerinde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Bülent Öz, mazbatasını aldı.Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, mazbatasını almaya eşi Şebnem Öz, CHP Çan İlçe Başkanı Atilla Erbil, İl Genel Meclis Üyesi Erdal Güler ve partililer ile birlikte geldi. Başkan Öz, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Müdürü Özlem Yeni ve Hakim Mustafa Akgün'den aldı. Mazbatasını alan Çan Belediye Başkanı Bülent ÖZz, "Çanlı vatandaşlarımızın teveccühü ile Belediye Başkanı seçilmiş oldum. O yüzden Çanlı hemşehrilerimize bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. Sorumluluğumuz büyük sorumluluğumuzun farkındayız. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle Belediye Meclis üyelerim ile beraber inşallah Çanımıza güzel hizmetler yapacağız. Bu sorumluluğumuzun karşılığını vereceğiz" dedi.Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan Adliye Sarayından ayrıldıktan sonra ilçede bulunan Menderes Parkını ziyaret ederek parkta bulunan vatandaşlarla selamlaştı.Mazbatasını alan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, 5 Nisan 2019 Cuma günü Cuma Namazından sonra saat 15.00'da yapılacak devir teslim töreni ile Başkanlık görevini 10 yıldır Çan Belediye Başkanlığı yapan Abdurrahman Kuzu'dan devralarak görevine başlayacağını sözlerine ekledi. - ÇANAKKALE