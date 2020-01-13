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Çan Belediye Başkanı Öz'den pazar esnafına çorba ikramı

Çan İlçesinde her hafta Pazartesi günleri kurulan Pazar esnafı bu hafta güne Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün çorba ikramıyla başladı.

13.01.2020 13:31 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:36Çan Belediye Başkanı Öz'den pazar esnafına çorba ikramı
İlçesinde her hafta Pazartesi günleri kurulan Pazar esnafı bu hafta güne Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün çorba ikramıyla başladı.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, her hafta ilçede kurulan Pazar esnafını ziyaret ederek haftaya başlarken bu hafta yeni bir uygulama ile yine sabah saat 6.30 da Pazar esnafıyla beraberdi. Çan Belediyesi tarafından yaptırılan seyyar çorba dağıtım aracıyla Pazar esnafıyla buluşan Başkan Öz, burada Pazar esnafına ve iş yerlerine giden vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu. Başkan Öz, her hafta ziyaret ettiğimiz esnafımıza bu hafta değişiklik yaparak haftanın ilk gününe Pazar yeri esnafımızın içini ısıtarak başladık. saat 6.30'da Pazar yerinde olarak sabahın erken saatlerinde stantlarını açan esnafımız ve vatandaşlarımız için belediyemizce çorba ikramında bulunduk ve tüm esnafımızı ziyaret ederek işlerinde kolaylıklar ve bereketli bir gün diledik" dedi. - ÇANAKKALE

Bülent Öz, Sabah, Çan, Güncel

Kaynak: İHA

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