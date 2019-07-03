03.07.2019 15:09
Haberler» Spor» Haber

Çan Belediye Başkanı Öz'den pehlivanlara baklavalı ziyaret

Çan Belediye Başkanı Öz

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, 6-7 Temmuz'da Edirne'de yapılacak olan Kırkpınar güreşleri öncesi Çan Belediyesi Güreş Kulübü pehlivanlarıyla toplanarak baklava ikramında bulundu.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, 6-7 Temmuz'da Edirne'de yapılacak olan Kırkpınar güreşleri öncesi Çan Belediyesi Güreş Kulübü pehlivanlarıyla toplanarak baklava ikramında bulundu. Başkan Öz, Belediyemiz Güreş Kulübü güreşçileriyle Kırkpınar öncesi bir araya gelerek güreşçilerimize başarılar diledik. Her zaman olduğu gibi ben pehlivanlarımıza güveniyorum. 6-7 Temmuz'da da Çanımızı Edirne'de en iyi şekilde temsil ederek başarı sağlayacaklardır. Başta antrenörleri Halil Pulat olmak üzere tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum. Bu güreş aynı zamanda 20 Temmuz'da yapılacak Çan Belediyesi Geleneksel Yağlı Pehlivanlığı güreşleri için de hazırlık olacak" dedi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:02   Filenin Sultanları, Milletler Ligi Finalleri'ne Çin galibiyetiyle başladı
16:57   Fenerbahçe kafilesi Düzce'de
16:55   Kömürspor'un profesyonel futbolcusu kömür ocağında çalışmaya başladı
16:54   Fenerbahçeli taraftarların bekleyişi hüsranla son buldu
16:54   Rodrigo, 70 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödedi
16:51   Taraftar bekledi, Fenerbahçe gelmedi
16:47   Beşiktaş ve Guimares, Tyler Boyd transferinde el sıkıştı!