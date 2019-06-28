Çan Belediye Başkanı Öz, güreş sahasını inceledi

Çan Belediyesi
tarafından 20 Temmuz'da yapılacak olan Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesi hazırlıklar sürüyor. Hacılar
altında bulunan güreş sahasında Çan Belediye Başkanı Bülent Öz
incelemelerde bulundu. Çan Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü, İtfaiye
Müdürlüğü, Zabıta
ve Halkla İlikler Müdürlerinin yanı sıra 1990 Yılı Kırkpınar
ağası İşadamı Murat Köse
ve Çan Yağlı Pehlivan Güreşleri 2019 ağası Yakup Köse
ile birlikte güreş sahada inceleme yapan Başkan Öz, güreş sahasının düzenlenmesi ve çalışmalar hakkında Fen işleri Müdürlüğü personelinden bilgi aldı. - ÇANAKKALE