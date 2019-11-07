Haberler » Güncel » Çan Belediye zabıtalardan sokak sokak vatandaşların yanında

Çan Belediye zabıtalardan sokak sokak vatandaşların yanında

Çan Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyip, çözümleri vatandaşlarla birlikte üretmeye devam ediyor.

07.11.2019 16:25 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:30 Çan Belediye zabıtalardan sokak sokak vatandaşların yanında
Çan Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyip, çözümleri vatandaşlarla birlikte üretmeye devam ediyor.

Halka hizmetin en yakın kolu olan zabıta ekipleri Çan'da mahalle mahalle gezerek, vatandaşların taleplerine yerinde hizmet veriyor. Çan Belediyesi sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Belediyenin halka en yakın kolu, vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve güvenliği adına çalışan zabıta personelimiz mahallelerimizde halkımızın sorunlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Çan Belediyesi, Zabıta, Çan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:33   Bakan Soylu'dan Meclis'te "göç yönetimi" bilgilendirmesi
20:33   DHA YURT BÜLTENİ - 22
20:32   İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Ekimde 133 terörist etkisiz hale getirildi"
20:31   FLAŞ
20:28   Stoltenberg görüşmesi
20:23   Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor
20:20   Taksici'den turiste şantaj: 150 lira vermezsen telefonunu havalimanına geri götürürüm
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
19:30   Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı
19:13   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
7.11.2019 20:35:00