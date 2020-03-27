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Çan Belediyesi evde egzersiz programı yaptı

Çan Belediyesi korona virüs sebebiyle evlerinde olan Çan halkına belediyenin sosyal medya sayfasından Beden Eğitimi Öğretmeni ve Plates Eğitmeni Melek Önal'ın egzersiz programını canlı olarak verdi.

27.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:00
Çan Belediyesi evde egzersiz programı yaptı
Çan Belediyesi korona virüs sebebiyle evlerinde olan Çan halkına belediyenin sosyal medya sayfasından Beden Eğitimi Öğretmeni ve Plates Eğitmeni Melek Önal'ın egzersiz programını canlı olarak verdi.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Evde kaldığımız bu günlerde Çan Belediyesi olarak Hemşerilerimize bir nebze de olsa faydalı olabilmek için beden eğitimi ve plates eğitmeni hocamızın önderliğinde belediyemizin sosyal medya sayfasından egzersiz programı yaptık. Bu süreç içinde halkımızdan ricamız evde kalmaları, bizler Çan Belediyesi olarak kurduğumuz ekibimiz ile 24 saat halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Yine yaptığımız açıklama ile ilçemiz genelinde bulunan tüm konutlara talepleri doğrultusunda korona virüs için ilaçlama çalışmaları yapmaktayız" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Çan Belediyesi, Çan, Spor

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